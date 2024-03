La Direction de l’Emploi signe une convention tripartite avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kâne et l'Association des Ndayou Daara du Sénégal

Un nouveau partenariat vient d'être scellé par la Direction de l’Emploi. Cette fois-ci, il s’agit d’une convention tripartite qui lie désormais l’institution dirigée par Pape Modou Fall à l’Université numérique Cheikh Hamidou Kâne (UN-CHK), d’un côté et de l’autre côté à l’Association des Ndayou Daara (Mères-Volontaires). Les trois structures s’étaient rencontrées le 26 février dernier.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la DE, l’UN-CHK et l’ANDS pour un échange de compétences et de ressources mutuellement profitables.



Dans cette perspective, les parties prenantes ont décidé de raffermir leurs liens en vue de la mise en œuvre de projets conjoints. À ce propos, la Direction de l’Emploi s’est engagée à accompagner les apprenants concernés dans le cadre d'activités relatives à la transformation alimentaire et à l'autonomisation des femmes.



Elle envisage également de promouvoir en leur faveur la création d’entreprises, en soutenant l’auto-emploi, à travers notamment le transfert du savoir-faire des femmes et des jeunes en culture entrepreneuriale.

Dans la même veine, la Direction de l'Emploi ambitionne de renforcer les compétences économiques des femmes communément appelées Ndayou daara, pour une meilleure amélioration de la qualité de l’hygiène au niveau de ces Daara.



Pour ce faire, elle compte apporter son appui technique aux femmes et aux jeunes dans le processus de création de leurs entreprises en mettant à leur disposition, son personnel technique et administratif compétent, pour l’encadrement et la réalisation de projets définis.



Pour sa part, l’UN-CHK s’est engagée à définir un cadre de concertation pour la réalisation d´études et expertises en vue d'accompagner les bénéficiaires pour la réussite des projets définis.

L'UN-CHK a aussi émis son intention d'accompagner les Ndayou daara pour la création d’un site web, afin qu’elles puissent communiquer sur leurs activités. Elle compte également assister les enfants talibé pour leur enrôlement au niveau de la Couverture maladie universelle (CMU).