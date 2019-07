La Diaspora Républicaine contre-attaque face aux assauts de l’opposition contre Macky et son frère Aliou Sall.

La cellule de réflexion, d’informations et de communication de la Diaspora Républicaine a tenu une conférence de presse, ce jeudi 5 juillet au niveau du siège de l’Alliance pour la République sis à Mermoz.

Les émigrés de l’APR ont, en effet, convié toute la presse afin de discuter sur l’actualité nationale, notamment avec l’opposition qui a pris d’assaut la famille du Président Macky Sall.

Alioune Ndao Fall, le secrétaire national chargé de la Diaspora a tenu à parler au nom des 4 millions de sénégalais qui se trouvent dans les pays de l’extérieur. Selon lui, depuis le lendemain de l’élection de Macky Sall et de sa prestation de serment, l’opposition s’est mise à taper dessus avec des attaques personnelles ciblées. C’est pourquoi les républicains de la Diaspora ont décidé de répondre aux hostilités face à l’opposition.

Et pour terminer, toujours, selon l’ambassadeur Alioune Ndao Fall, le combat est lancé. C’est « œil pour œil, dent pour dent », a-t-il laissé entendre.