La Der et la Khalifa Fund signent un protocole d'accord pour la construction d'un centre d'innovation

La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et jeunes et le fonds de développement Khalifa Fund ont signé, ce jeudi, un partenariat portant subvention pour la construction du Mohammed Bin Zayed Entrepreneurship and Innovation Center.

Selon Pape Amadou Sarr, délégué général de la Der/fj, cet accord a une vocation régionale. Il consiste à accompagner, à financer les startup et les PME dans le numérique, à renfoncer la capacité de jeunes et à les aider à mettre en place une infrastructure commune.