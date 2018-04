La Délégation à l’entreprenariat rapide démarre ses activités, annonce Macky Sall

La Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), un programme de 30 milliards de francs CFA destiné à promouvoir l’entreprenariat et l’emploi des femmes et des jeunes, va démarrer ses activités ce mois d’avril, a annoncé, samedi, à Pikine (banlieue dakaroise), le chef de l’Etat, Macky Sall.



"La DER va commencer les financements à compter de ce mois d’avril 2018", a-t-il déclaré, soutenant que le lancement de ces financement "va permettre aux jeunes porteurs de projets à assumer leur avenir avec plus de confiance et de sérénité".



Macky Sall s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de lancement officielle des activités des semaines nationales de la jeunesse axées sur le thème "La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent".



Selon le chef de l’Etat, il appartient à "cette jeunesse vaillante de notre pays qui de par sa vitalité, sa créativité et son talent est la plus précieuse ressource de notre pays, de porter notre destin".



"Vous en avez la force, vous en avez l’intelligence, vous en avez le savoir et vous en avez certainement l’ambition", a affirmé le président Sall.



C’est pourquoi, a-t-il souligné, "le gouvernement, conscient de vos capacités et votre potentiel, réunira toutes les conditions permettant de construire votre avenir à la hauteur de vos espérances".



"Voila pourquoi, a-t-il avancé, j’ai fait du capital humain, le levier essentiel du PSE qui porte ma vision d’un Sénégal inclusif et durable à l’horizon 2035".



A en croire Macky Sall, "cette option a pour objectif de donner à la jeunesse, une éducation et une formation de qualité en vue de lui garantir une meilleure insertion socio-professionnelle".



D’après le président de la République, tout ceci témoigne de son ambition de donner aux jeunes, la chance d’accéder à un emploi décent et durable.



Le Président de la République avait annoncé lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2017, la création, au sein de la Présidence de la République, de la Délégation générale pour l’Entreprenariat rapide, DER / FJ.



Elle sera dotée d’une ligne de crédits importants, exclusivement dédiée aux femmes et aux jeunes, à travers notamment la mise en place de Bourses pour l’Entreprenariat Rapide (BER) qui seront octroyées selon des modalités assouplies, selon le communiqué du Conseil des ministres.