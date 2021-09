La DER/FJ déploie le Nano-crédit en Casamance

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) poursuit sa dynamique de déploiement des points Nano-crédit partout sur le territoire national, conformément aux orientations du Chef de l’État M. Macky Sall. Un budget de 12,7 milliards a été inscrit dans la loi de finance rectificative cette année pour le Nano-crédit au profit des 46 départements du Sénégal.



Des points Nano-crédit vont être installés à partir de cette semaine dans la région naturelle de Casamance ainsi qu’à Tambacounda. Une équipe de la DER/FJ a commencé la sensibilisation et l’enrôlement des organisations professionnelles et interprofessionnelles dont les membres seront les bénéficiaires de ce produit financier visant à soutenir les initiatives d’auto-emploi ainsi que l’inclusion socio-économique des femmes et des jeunes.



Les activités dans la zone Sud du pays ont démarré ce mardi 7 septembre 2021 par une séance de sensibilisation des organisations professionnelles et interprofessionnelles, GIEs et autres acteurs économiques de la commune de Ziguinchor, en présence de l’équipe de la Mairie de Ziguinchor. Une occasion d’expliquer aux femmes et jeunes, les principes et mécanismes du Nano-crédit, les critères d’éligibilité, les montants à financer et le mode de remboursement. Des mécanismes complétement adaptés aux types d’activités de ces cibles qui sont généralement des auto-entrepreneurs, en particulier « informels » qui n’ont pas accès au système financier classique.



Mme Fatou Niasse, Responsable du projet Nano-crédit à la DER/FJ, a précisé qu’avec l’accompagnement de la Mairie de Ziguinchor, deux points Nano-crédit sont installés dans les quartiers de Kandé et Lindiane. Une enveloppe initiale de 100 millions FCFA a été allouée pour le Nano-crédit à Ziguinchor. Avec le remboursement progressif de la part des bénéficiaires, cette enveloppe va augmenter. Les financements vont de 50 000 à 300 000 FCFA. Le Nano-crédit vient s’ajouter aux autres guichets de la DER/FJ dont les financements vont de 1 000 0000 à 50 000 000 FCFA, voire plus dans le cadre des chaines de valeur.



La DER/FJ a activement impliqué les collectivités territoriales dans le déploiement des points Nano-crédit. L’adjointe au Maire de Ziguinchor, Mme Seynabou Sadio Ndiaye, venue représenter l’édile de la ville M. Abdoulaye Baldé, a fort apprécié l’ouverture des deux points Nano-crédit dans la commune de Ziguinchor. Le Nano-crédit va selon elle, permettre à de nombreuses femmes et jeunes de développer leurs activités commerciales.



Mme Dior Gomis Diallo, transformatrice en savon et javellisation, membre également d’un GIE qui fait la transformation de céréales locales, se réjouit de la possibilité qu’ont désormais les femmes et jeunes de Ziguinchor de bénéficier de ce type de financement. Elle estime que « la population en a vraiment besoin ». « Il y a des femmes qui n’ont pas de moyens, avec un financement de 50 000 FCFA, elles pourraient développer leurs activités génératrices de revenus ».



Mme Dior Gomis Diallo invite aussi les bénéficiaires du Nano-crédit de Ziguinchor à faire bon usage de leur financement et à respecter leurs engagements afin d’en faire bénéficier à plus de personnes.



Après, Ziguinchor et Goudomp ce mardi, les équipes de la DER/FJ se rendront progressivement à Oussouye, Diembering, Cap Skiring, Kafountine, Bignona, Bounkiling, Carrefour Diaroumé, Sédhiou, Kolda, Diaoubé, Vélingara et Tambacounda pour la sensibilisation et le déploiement des points Nano-crédit de ces localités. Ils viendront s’ajouter aux 18 autres points Nano-crédit déployés par la DER/FJ dans plusieurs communes du Sénégal.