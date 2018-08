La Cour Suprême invalide l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales inv

La Cour suprême a statué sur la requête déposée par les avocats de Karim Wade concernant son inscription sur les listes électorales. Et, une décision de rejet a été rendue par le magistrat Badio Camara. La Haute Cour de justice estime que l'inscription de Wade fils sur le fichier n'est pas valide.



Or, être candidat nécessiterait désormais d’être inscrit au préalable sur les listes électorales. Avec cette décision du juge suprême, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade ne pourra pas passer le cap de la candidature.



Il avait été condamné en mars 2015 à six ans de prison pour enrichissement illicite, avant d’être gracié par le président Macky Sall en juin 2016. Conformément aux dispositions du Code électoral, sa condamnation l’empêche de s’inscrire sur les listes électorales pendant une durée de cinq ans...