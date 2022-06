La Coupe d'Afrique dans le Sénégal Oriental : Tambacounda célèbre la caravane du « Trophy Tour » dans les rues de la Ville.

Le ministre des Sports, Matar Ba, le Gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, le maire Pape Banda Dièye, entre autres autorités ont effectué vendredi leur parade dans les rues de Tamba devant des dizaines de personnes pour célébrer la victoire du Sénégal à la CAN. Ils ont paradé avec le trophée de la CAN et la Coupe a été présentée à la population après être passé dans le centre-ville, où un concert s'est tenu dans la soirée.