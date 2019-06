La Corée du Sud offre 2 véhicules engins, 2 ambulances et 2 fourgons aux sapeurs pompiers du Sénégal

L'ambassadeur de Corée du Sud S.E.M Won Sok CHOI a remis ce vendredi, un don composé de deux véhicules engins, deux ambulances et deux fourgons à la fédération des sapeurs pompiers du Sénégal. Cette remise qui entre dans le cadre du renforcement de la sécurité du Sénégal, s’est effectuée en la présence du ministre de l'intérieur du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye, du personnel des sapeurs pompiers entres autres. Prenant la parole, Aly Ngouille Ndiaye à salué ce geste et quant à son excellence Won Sok CHOI, cet appui apporté aux pompiers n'est rien d'autre qu'un acte d'amitié et de solidarité envers le Sénégal.