La Commune de Ngoundiane a célébré ce samedi 8 décembre, la clôture de la semaine internationale des personnes handicapées qui a démarré le 3 décembre dernier.

En présence du Maire de la Commune, Monsieur Mbaye Dione, des membres du Conseil municipal, l'Association pour la Promotion des Personnes Handicapées de Ngoundiane (APHN) a reçu une forte délégation d'invités conduite par Monsieur Mika Diaw, Chef du Service Régional de l'Action Sociale de Thiès et comprenant entre autres Monsieur Aboubacry Sarr, Chef du Service Départemental de l'Action sociale de Thiès, de Monsieur Youssou Sow, Président de l'Union Départementale des Personnes handicapées, de Monsieur Mansour Sow, Coordonnateur Régional du Projet d'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Parmi les invités, on a aussi enregistré la présence d'une délégation étrangère venue d'Angleterre composée de personnes handicapées.

Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs personnes vivant avec un handicap avait pour thème : Pour un autre regard sur la personne handicapée dans un Sénégal Émergent.

Trois panélistes ont aminé ce thème qui a permis de revenir sur les nombreuses avancées notées dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Parmi ces panélistes, le Maire Mbaye Dione a rappelé les réalisations du gouvernement du Président Macky Sall dont la signature du décret pour la carte d'égalité des chances, les bourses de Sécurité familiale, la Couverture Maladie Universelle qui profitent grandement aux personnes vivant avec un handicap.

Toutefois, les panélistes ont reconnu que les préoccupations des ces personnes doivent être beaucoup prises en compte surtout au niveau des plans architecturaux des espaces publics, des transports publics et même dans leur propres familles.

Tous les intervenants en ont profité pour remercier le Maire Mbaye Dione pour les nombreux efforts que sa Commune consent pour la promotion des handicapés. En effet, il s'agit de la seule localité du département à accorder à l'association locale des handicapés une subvention annuelle d'un montant d'un million de francs CFA. La commune a également offert à cette association, un terrain de 1600 mètres carrés et s'est engagée à l'accompagner dans la réalisation d'un plan architectural conforme aux besoins de ses membres et dans la construction d'un siège moderne de l'association.

Très satisfaites de la qualité des débats et de l'accueil qui leur a été réservé, les autorités régionales de l'action sociale, ont décidé de faire de la Commune de Ngoundiane, un modèle de développement inclusif dans la région de Thiès. Un plan d'action pour la promotion de la personne handicapée devrait être élaboré pour servir de feuille de route dans la prise en charge des besoins dans le court et moyen terme.