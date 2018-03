La Commission féminine de l’ANPS célèbre les sportives sénégalaises ce samedi

En marge de son programme d’activités, la Commission Féminine de l’Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal (ANPS) va célébrer les femmes à travers une cérémonie de remise de récompenses mais également un panel sous le thème "La place de la femme dans le développement du Sport », ce Samedi 10 Mars 2018 à partir de 10h00 à la Maison de la Presse.



Présidente de cette dite Commission, Coumba Dia Niang revient sur les raisons d’un tel événement. “Les femmes de l’ANPS ont voulu organiser une rencontre dédiée aux femmes qui ont marqué le sport sénégalais comme Awa Marie Coll Seck (Basketteuse et ancienne Ministre de la Santé, un exemple type de réussite), Mame Maty Mbengue (La basketteuse la plus titrée au Sénégal), Amy Mbacké Thiam (championne du monde d’athlétisme), Fatou Sissoko (Ancienne athlète et Directrice technique et des compétitions à la Confédération Africaine d’Athlétisme CAA) etc, et leur montrer en exemple à la jeune génération”, explique la Présidente de la Commission Féminine de l’ANPS. “Il sera question dans le panel, de revenir sur le genre dans l’histoire du sport, l’émancipation de la femme par le sport, le leadership féminin dans le sport, femmes et médias entres autres”, ajoute-t-elle. Une occasion choisie pour honorer des femmes qui ont marqué le sport sénégalais de par leurs performances respectives.



Un nouveau Comité Directeur de l’ANPS a été élu au mois d’août dernier avec un nouveau Président en l’occurrence, M. Abdoulaye Thiam et dans lequel, siègent sept femmes.



La cérémonie sera présidée par le Ministre des Sports Matar Ba, également Parrain de la journée et ce sera en présence des MARRAINES : Mme Marième Ndiaye Directrice de la 2STV, Mme Khady Sarr Kane Directrice Générale Africome (Stades et Sunu Lamb).

