La COJER s’indigne contre les propos extrêmement dangereux de Barthélémy Dias pour la cohésion. (Par Moussa Sow) 

La déclaration de Barthélémy Diaz lors de son invitation à l’émission « jury du dimanche » à iradio et selon laquelle, Guy Marius SAGNA est en prison pour des raisons liées à son appartenance à la religion chrétienne, traduit clairement sa volonté de mettre dos à dos les groupes confessionnels de notre pays.







Même si nous sommes plus que jamais convaincus que son entreprise est vouée à l’échec, nous jugeons nécessaire et même impérieux de réagir pour rappeler d’abord à Barthélemy Diaz que lui-même pouvait servir d’exemple que dans notre nation réputée stable dans la diversité, qu’aucune ethnie ou groupe confessionnel n’a jamais souffert d’un quelconque ostracisme en raison de sa particularité.







Ce n’est pas le fait d’un hasard si le premier Président du Sénégal en l’occurrence Léopold sédar SENGHOR fût un chrétien alors que notre pays comptait et compte encore plus de 90% de musulmans. Il s’agit d’une tradition séculaire de respect des convictions et des valeurs de solidarité qui fondent notre cohésion nationale. Et les cousinages à plaisanterie ainsi que le dialogue islamo-chrétien qui font que dans une même famille, qu’on puisse y retrouver des frères et sœurs appartenant à des religions différentes et même souvent à des ethnies différentes.







Ainsi, ces déclarations irresponsables et inopportunes de Barthélémy traduisent l’état de déliquescence et de désemparement d’un homme qui a perdu ses repères et qui maladroitement cherche à mettre dos à dos les communautés en utilisant le cas de Guy.M.SAGNA qu’il pend pour une proie facile.







Il promet aussi d’internationaliser son combat qui va connaître une fin de non-recevoir car la communauté internationale et même le Vatican, connaissent bien notre pays dans sa tradition de terre d’accueil ouverte à toutes les personnes de toutes obédiences et de toutes conditions.







Nous lançons un appel à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais d’ici et d’ailleurs de ne donner aucun crédit ou audience à Barthélémy Diaz qui, en vérité ne cherche qu’à saper les bases de notre cohésion nationale pour un dessein que lui seul connait.







Nous invitons aussi les autorités religieuses et coutumières de notre pays à plus de vigilance face à une telle entreprise.







Somme toute, l’État dans sa sacralité et sa laïcité doit continuer à assurer et assumer son rôle de protecteur des filles et fils de la nation et mettre hors état de nuire ces individus dangereux pour la cohésion sociale de notre grand pays. Nous demandons également plus de surveillance face à une telle menace de discorde et de division car l’intérêt supérieur de la nation nous commande de nous départir de nos singularités pour rester encore dans la construction et la consolidation de notre citoyenneté.