La CEDEAO « invalide » la candidature de Karim Wade

Le 21 février passé, la Cour de justice de la CEDEAO, se prononçant sur l’invalidation des candidatures de Khalifa Sal et de Karim Wade, avait rejeté la demande introduite par l’ex-maire de Dakar.

Dakaratu a appris que la cour vient de prendre une décision similaire relativement au dossier Karim Wade.

La CEDEAO, dans l'arrêt qu'elle a rendu ce jour même, dit clairement que les demandes de Wade-fils sont mal fondées et que l'État du Sénégal a respecté l'ensemble de ses droits.

Autrement dit, les motifs de rejet de sa candidature auraient pu être opposables à tout autre citoyen dans la même situation que lui. Nous y reviendrons plus amplement.