La CAF lance la publication de sa nouvelle « CAF NEWSLETTER »

La CAF a lancé la nouvelle publication de la « CAF Newsletter », le lundi 4 mars 2019, afin de garantir une communication plus fluide entre l’instance de football africain et les différents acteurs.



Le bulletin sera publié deux fois par mois, et contiendra des informations concernant les activités, les évènements, et les projets de la CAF.



« J’ai l’honneur de vous présenter une toute nouvelle publication de la CAF qui se propose de vous livrer tous les 15 et 1er de chaque mois, les principales informations autour de ses compétitions et tous ses résultats », s’est exprimé le Président Ahmad Ahmad.



La « CAF Newsletter » peut être téléchargé sur le site web de la CAF.