La Bosnie : « un adversaire à prendre au sérieux » (Kalidou Coulibaly)

S'il y a bien quelqu'un qui se convainc que la Bosnie-Herzégovine est un sérieux adversaire, c'est Kalidou Coulibaly. "Je connais plusieurs joueurs de la Bosnie puisqu’on est dans le même championnat. Je connais bien Dzeko (AS Roma) qui est un joueur de classe mondiale. Je n'ai aucune pression à jouer contre lui avec le Sénégal", prévient le Napolitain.



" C’est un adversaire à prendre au sérieux. Ça ne sera pas un match facile. J’espère qu’avec mes frères, on va faire un bon match et on va essayer de gagner avec fierté", souhaite le défenseur des Lions.



Au Havre, Kalidou Coulibaly n’est pas en terrain inconnu. "Les premiers matchs de Cissé (Aliou), on les a joués ici. Au Maroc, on était dans de bonnes conditions comme ici au Havre. On reste dans la continuité. Demain (lundi) on va s’entrainer la dernière fois et on sera prêt pour offrir la victoire au peuple sénégalais. C’est bien que tout le monde soit concerné et c’est bien que tout le monde soit mobilisé à quelques mois de la Coupe du monde. On sait ce qu’on doit faire. On regarde aussi nos adversaires de la Coupe du monde (Colombie, Japon, Pologne). Toutes ces équipes ont du potentiel. On sera prêt le moment venu et on n’a pas de soucis à se faire", rassure le défenseur, avant de poursuivre : "Personne n’est encore sûr d’aller à la Coupe du monde. On est des milliers de joueurs sénégalais à vouloir faire cette compétition. On s’est qualifié proprement avec des joueurs tous capables de faire de bonnes prestations avec l’équipe nationale du Sénégal".