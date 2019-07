La BIS lance son application mobile Tamweeltouch (Communiqué)

Le mobile banking entre dans le cadre de la digitalisation de l’offre de produits et de services de la BIS. Il s’agit pour la BIS de lancer sur le marché un produit d’accès et de gestion du compte bancaire via le smartphone. En plus des services classiques de banque à distance, l’outil TamweelTouch donne la possibilité aux clients d’être en contact avec leurs gestionnaires, et de disposer d’un portefeuille électronique.



L’application disponible sur Play store et Apple store permet aux clients :



- De consulter leurs comptes ;



- D’effectuer des virements dans toutes les banques de l’UEMOA ;



- De commander et de suivre leurs moyens de paiements ;



- D’identifier l’agence ou le GAB le plus proche via un système de géolocalisation intégré ;



- De prendre rendez-vous ou de communiquer avec leurs gestionnaires de compte ;



- De payer leurs factures SENELEC, SDE… ;



- D’acheter du crédit téléphonique chez tous les opérateurs du Sénégal ;



- De transférer de l’argent à une personne non bancarisée



Pour Monsieur Oumar MBODJ, Directeur Général de la BIS, « Ce nouveau produit est en parfaite corrélation avec les ambitions de la BIS, à savoir renforcer la bancarisation avec une qualité de service optimale en digitalisant le parcours client pour une meilleure célérité, une meilleure sécurité et une meilleure traçabilité de leurs transactions»