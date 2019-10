LUTTE CONTRE LES CANCERS : M. Mansour Faye offre 200 bons de mammographie aux femmes de la sphère ministérielle de Diamniadio

Le dépistage précoce, un moyen sûr de lutter contre les cancers du sein et du col de l’utérus. À cet effet, le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a offert ce mardi 8 Octobre 2019, des bons de mammographie d’une valeur de 6.000.000 de F cfa aux femmes de son ministère et des autres ministères qui travaillent à la sphère ministérielle de Diamniadio. « Ce geste va renforcer la lutte contre les cancers féminins, surtout le cancer du sein qui est une véritable pandémie au Sénégal. N’oublions pas qu’on est en Octobre rose. Nous comptons appuyer les actions de la ligue Sénégalaise contre le cancer. Ainsi 200 femmes qui travaillent ici vont subir une mammographie et cela gratuitement… », a dit Mme Rachelle Coly Boucal, la secrétaire générale du MDCEST. C’était en marge d’une cérémonie organisée dans les locaux du Ministère de l’Enseignement Supérieur.