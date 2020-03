LUTTE CONTRE LE COVID-19 : La présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye remet un chèque de 20 millions à Abdoulaye Diouf Sarr.

« Le monde entier est en guerre contre la maladie à CORONAVIRUS. Le Sénégal n’est pas en reste et, au premier rang, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, l’ampleur de la propagation du COVID-19 dans le monde, sa percée en Afrique et au Sénégal ne laissent personne indifférent. Car c’est l’humanité tout entière qui se trouve être menacée » tels sont les propos tenus par la président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) Aminata Mbengue Ndiaye.



Avant de rajouter que « le HCCT salue à sa juste valeur toutes les mesures prises par Son Excellence Monsieur le Président de la République et les actions qui sont en train d’être menées par votre ministère en faveur de la lutte contre la propagation du coronavirus. Cependant, l’Etat ne peut pas tout faire et l’implication de tous les acteurs est impérative. Et, c’est ensemble que nous devons trouver la démarche qui brise cette spirale ascendante du COVID-19 ».



Aminata Mbengue Ndiaye n’a pas manqué d’inviter les sénégalais à se mobiliser contre le Covid-19. « Nous invitons toutes les composantes de notre nation à renforcer la mobilisation exceptionnelle déjà notée dans la lutte contre cette maladie à coronavirus et à multiplier les initiatives de solidarité agissante derrière Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour l’éradication du COVID-19 » a t-elle indiqué.



Pour cela, la présidente a joint l’acte à la parole. Aminata Mbengue Ndiaye d’annoncer que « en marge de l’Assemblée plénière du lundi 16 mars 2020, les Hauts Conseillers des collectivités territoriales du Sénégal ont adopté une résolution et ont décidé, à l’humanité, d’apporter un soutien financier d’un montant de vingt millions de francs CFA aux services compétents de l’État en charge de la coordination de la lutte contre le COVID-19. Monsieur le Ministre, au nom de mes collègues et du personnel administratif du Haut Conseil des Collectivités territoriales, je vous remets ce chèque symbolique de vingt millions de francs CFA pour notre participation à l’effort de guerre contre cette pandémie du COVID-19 ».