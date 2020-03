LUTTE CONTRE LE COVID-19 : La COSYDEP en phase avec le MEN et appelle à une large concertation.

Face à la propagation de la pandémie du coronavirus, le Président de la République a pris une série de mesures.



La COSYDEP par le biais de son Directeur Exécutif, M. Cheikh Mbow, magnifie cette décision du Chef de l'Etat et renouvelle sa solidarité au ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'au peuple sénégalais dans cette dynamique de limiter la propagation du COVID-19. Cependant, précise t-il, «Il faut considérer que c’est une semaine de pause parce qu'on devrait aller vers des fêtes de fin de semestre à partir de cette semaine ci.



Voilà ce qui fait qu'il n'y a pas encore péril en la demeure, la situation peut être encore maîtrisée. Ceci nous amène à espérer être dans une hypothèse optimiste qui voudrait que cette mesure de suspension se limite simplement aux trois semaines pour qu'il n'y ait pas d’incidence majeure dans les enseignements apprentissages», soutient Cheikh Mbow.



Pour y arriver, il va falloir de l'avis de Cheikh Mbow, prendre certaines mesures qui puissent accompagner cette décision à savoir "développer une communication à l'endroit de tous les acteurs tels la communauté, les enseignants, la société civile pour qu'on puisse soutenir et accompagner les apprenants afin qu'ils considèrent que ce ne sont pas des vacances ordinaires, mais plutôt une pause stratégique."



Toujours selon lui, "ces trois semaines sont une occasion pour que les différents acteurs du système éducatif se concertent pour trouver un consensus pour qu’après cette pause, on ne retombe pas dans une crise scolaire."



Poursuivant, M. Mbow indique qu' « il est essentiel d'aller dans le sens d'une large concertation, si on est dans une hypothèse pessimiste. Une concertation qui permette ensemble de construire un plan de contingence entre tous les acteurs de l'éducation et de la formation pour trouver des alternatives qui nous permettraient demain de pouvoir faire face si jamais la situation devrait perdurer... »