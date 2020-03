LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS A MATAM :Me Malick Sall dégage un don d’une valeur de 140 millions de Fcfa

Me Malick Sall apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid 19 engagée par le Chef de l’Etat, Macky Sall et son gouvernement. Il a offert un don d’un valeur d’environ 140 millions de Fcfa aux acteurs de la santé ainsi qu’aux guides religieux de la région de Matam. Cette assistance est constituée de médicaments, de gels hydro-alcoolique, de savons liquide et solide, du matériel de nettoiement. L’équipe déployée par Me Sall conduite par Abdoulaye Sy, responsable politique et qui a à ses côtés Abdoul Guissé, Amadou Haroun Ndiaye, Maimouna Ba et d’autres responsables locaux a démarré la distribution par la commune de Matam où des produits de prévention ont été mis à la disposition du gouverneur et du préfet. Les guides religieux Thierno Samassa et Thierno Abdou Wakhab Sall ont aussi reçu des produits de prévention de la maladie à corona virus. « Il appartient aux fils de ce terroir de se mobiliser comme un seul homme, de faire preuve de solidarité. Ce n’est qu’à ce prix que nous parviendrons à prévenir cette épidémie », a souligné le gouverneur. Il a jugé noble le geste du responsable politique. « Ce geste venant du ministre n’est pas une première, car il suffit d’entrer à l’hôpital de Ourossogui pour voir son œuvre », a dit le chef de l’exécutif régional. Le préfet de Matam et celui de Kanel ont aussi magnifié l’accompagnement du Garde des Sceaux. Le district sanitaire de Matam ainsi que les postes de santé de Danthiady et de Tigueré ont reçu des lots. Idem pour les guides religieux Thierno Abou Bassoum de Kanel, Thierno Yaya Wellé de Ogo, Thierno Aliou Thiam de Orossogui. Abdoulaye Sy a saisi l’occasion pour sensibiliser ces leaders d’opinion sur les décisions prises par le chef de l’Etat pour faire face, et solliciter des prières pour le succès de ce dispositif.