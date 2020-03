LUTTE CONTRE LE C0VID-19 : Chérif Atkhana Aïdara suspend toutes ses manifestations et demande aux parents de grader les enfants à la maison.

Suite à la décision du Président de la République, de suspendre tous les rassemblements publics afin de stopper la propagation du Coronavirus, le Président fondateur de la Fondation Cheikhna Cheikh Sadbou, par ailleurs Président de la conférence internationale des Dahiras socioculturels de ladite fondation, Chérif Cheikh Atkhana Aïdara, après concertation avec les responsables à la tête des démembrements, a décidé de se plier aux décisions prises par le Chef de l’État pour l’accompagner dans sa dynamique de stopper la propagation du C0VID-19. À cet effet, le guide religieux, a décidé de repousser jusqu’à nouvel ordre toutes leurs manifestations religieuses en Europe et en Gambie.

Dans un autre registre, le Chérif a déclaré que « dans chaque siècle, se produit un phénomène surnaturel qui secoue le monde dans sa globalité." Selon lui, c’est la quatrième fois que cela se produit, donc pour certains ceci ne doit pas être une psychose. Toutefois, il a invité tous les fidèles à se conformer aux décisions prises par l’État sénégalais, mais aussi de respecter les mesures de prévention. Par ailleurs, Atkhana Aïdara, appelle les chefs religieux, les imams, les notables et délégués de quartier, à s’impliquer pour une surveillance stricte et que les déplacements soient limités strictement aux urgences. Ainsi, il fait appel au sens de responsabilité des parents. « Ça ne sert à rien de fermer les écoles, si les enfants continuent de traîner dans la rue s’exposant aux risques de contamination », a-t-il déclaré. Ainsi, Atkhana Aïdara, demande aux chefs religieux, coutumiers et l’ensemble de la population sénégalaise à s’unir et d’être comme un seul homme pour venir à bout de cette pandémie. Pour finir, le chérif a formulé des prières pour que le COVID-19 soit de l’histoire ancienne dans les plus brefs délais...