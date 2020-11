LSFP – saison 2020/2021 : Les affiches de la première journée ligue 1 et ligue 2 connues.

Après que la saison 2019/2020 avortée à cause de la Covid-19, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a publié ce mardi, le calendrier des rencontres du championnat sénégalais pour la saison 2020/2021.



Ainsi, à l'issue du tirage, les différentes équipes en lice pour la ligue 1 et la ligue 2 connaissent désormais leur calendrier.



Par ailleurs, le démarrage de la saison du championnat national de football est prévu pour le 2 janvier 2020.

Ci-après, les affiches de la première journée ligue 1 et ligue 2 :







Ligue 1



DIAMBARS – NGB



STADE DE MBOUR – DAKAR SACRÉ CŒUR



JARAAF – MPC



AS DOUANE – CNEPS



TEUNGUETH FC – CASA SPORT



NDIAMBOUR – AS PIKINE



US GORÉE – GÉNÉRATION FOOT



Ligue 2



THIÈS FC – DUC



DEMBA DIOP – LINGUÈRE



PORT – KEUR MADIOR



RENAISSANCE – EJ FATICK



SONACOS – AFRICA PROMO



JAMONO FATICK – US OUAKAM



GUÉDIAWAYE – AMITIÉ FC