LSFP / Le président Saër Seck tape sur la table et indexe l'État : " La priorité des infrastructures, doit rester au Football ! "

La ligue sénégalaise de football professionnel ( LSFP) dirigée par Saër Seck s'est réunie cet après-midi du mercredi 23 janvier, pour discuter des problèmes organisationnels qui touchent présentement les ligues 1 et 2 de football. La problématique du report de match a été notamment évoquée par le président de la LSFP, qui déplore sans détours l'usage des stades à des fins extra sportives. Au total, pas moins de six rencontres ont déjà été reportées depuis le début du championnat, pour des raisons diverses (meeting politique, combat de lutte, concert etc...)

Face à cette situation, l'État du Sénégal indexé par la ligue Pro, est appelé à plus d'équité.