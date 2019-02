LOUGA / Jets de projectile lors de son meeting : Ousmane Sonko le qualifie de lâcheté de la part du régime de Macky Sall.

Ousmane Sonko est arrivé à Louga vers 1 heure du matin pour y trouver un public fortement mobilisé qui a dû patienter plus de 5 heures de temps. Lors de cette rencontre avec la population de Louga, des jets de pierre ont été observés de la part de personnes non identifiées jusqu’à présent. Un acte que le candidat Ousmane Sonko trouve lâche et futile qui n'enlèvera rien de sa détermination à renverser le système...