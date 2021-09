LOUGA – Elections locales La longueur d’avance de Mamadou Mamour Diallo

Le week-end a été chargé pour Mamadou Mamour Diallo, le leader du mouvement « Dolly Macky » et candidat à la mairie de Louga. Ce dernier, a déjà une longueur d’avance sur ses adversaires, dans la mesure où un large consensus est en train autour de sa candidature. Des partis politiques, des organisations de la société civile, des mouvements de femme et de jeunes, ont déjà discuté avec lui sur les termes du compagnonnage en vue des élections locales. M. Diallo qui a également accordé des audiences à ses souteneurs et militants, a présenté ses condoléances à des familles religieuses suite au rappel à Dieu de leurs proches. Mamadou Mamour Diallo, le leader du mouvement « Dolly Macky » avait annoncé la couleur le 14 juillet lorsqu’il a déclaré officiellement sa candidature à la mairie de Louga. Fidèle à ses prises de position que ses partisans jugent « courageuses », il avait révélé qu’il se sera pas seul dans ce combat dans la mesure où le soutien de l’écrasante majorité des populations de la capitale du Ndiambour. L’enfant du quartier qui avait certainement pesé et sous pesé cet engagement, est sur la voie de réaliser ce pari qu’il s’est fixé, car un large consensus est en train de se former autour de sa candidature. La preuve : durant ce meeting, le future challenger du ministre Moustapha Diop, a occupé le terrain. Il a échangé avec des membres de mouvements très influents et des responsables de parti politique. Pour le moment même si rien à filtré de ces rencontres tenues dans la plus grande discrétion, des sources généralement bien informées, soufflent que les parties prenantes sont tombées d’accord sur les points essentiels des termes du compagnonnage en perspective des Locales. Interrogé sur la question, un responsable influant du mouvement « Dolly Macky » qui a avoué la tenue de ces rencontres a néanmoins révélé que des jours à venir, leur leader fera une grande déclaration pour se prononcer sur le large consensus que les partis politiques, les organisations de la société civile, les mouvements de femmes et des jeunes, ont formé autour de sa candidature. Aussi poursuit-il, ces derniers ont été émerveillés par le programme que Mamadou Mamour Diallo, leur a proposé. Sans verser très vite dans le triomphalisme, le Ndiambour a déjà oui à notre leader, lequel promet de changer le visage hideux de notre ville. Outre, les partis politiques, le leader de « Dolly Macky » qui a fait le tour de certains quartiers a discuté les amplement les militants. Il a en profité pour leur demander d’inscrire massivement sur les listes électorales et de travailler à la vulgarisation des réalisations du président Macky Sall. Pourtant où il a passé les habitants de la ville lui ont déroulé le tapis rouge et se sont aussi engagés à porter sa candidature à la mairie. C’est sur cette note d’espoir, que Mamadou Mamour Diallo, très proche des confréries religieuses, s’est rendu au domicile du vénéré Mame Cheikh Mbaye pour présenter ses condoléances à la famille suite au rappel à Dieu de leur khalif général. De même, M. Diallo et sa délégation ont fait un tour également chez la famille de Serigne Abass pour partager avec elle leur douleur, causée par la disparition de leur guide religieux, Serigne Mansour Sall. Avant l’étape de Louga, il a effectué le voyage sur Guéoul, dans le département de Kébémer pour présenter ses condoléances à la famille chérifienne qui a perdu un des leurs. Ces trois étapes ont été très fructueuses, car les familles religieuses rencontrées, ont formulé des prières pour lui. Pour rappel, les audiences entre le candidat à la mairie de Louga qui a accueilli dans ses rangs de nouvelles adhésions et ses militants se sont déroulées durant toute la nuit du samedi au dimanche.