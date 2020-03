LOUGA / CORONAVIRUS : la police procède à des patrouilles pour disperser tout rassemblement de personnes

La police de Louga n’entend pas ‘’badiner’’ avec les rassemblements quelle qu’en soit la cause et compte du reste traquer tous les contrevenants qui ne respecteraient pas les mesures préventives pour lutter contre le Covid-19.

C’est ainsi que sous la directive du commissaire Mamadou Lamarana Diallo, la police effectue quotidiennement des patrouilles à travers la ville pour disperser tous les regroupements de personnes.

Dès lors, tous les Grand-Place et attroupements habituels par endroits ont cessé...