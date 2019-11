LOUGA / AFFAIRE DES 94 MILLIARDS : Mamour Diallo rassure ses partisans « quand je me couche, je dors profondément. La vérité finira par jaillir »

Le président du mouvement Dolly Macky, Mamadou Mamour Diallo, qui a rencontré ce week-end à Louga, ses militants, partisans et amis pour évoquer le problème des 94 milliards, a tenu à les rassurer.

"Ne vous inquiétez pas et ne vous faites pas de souci par rapport à ce problème, car ce qui devait se faire l'a été et ce qui devait se dire a été dit. Il ne reste plus que la dernière décision qui revient à la justice qui y apportera toute la lumière requise pour que nul n'en ignore", leur a-t-il dit.

Quant à moi, ce problème ne m'ébranle nullement et ne m’empêche pas de dormir à poings fermés, a encore martelé un Mamour Diallo très rassurant dans ses propos.

Auparavant, le mentor des dollistes avait été triomphalement accueilli ce samedi, à l'entrée de la ville de Louga par une foule nombreuse en liesse...



Mbargou Diop, correspondant à Louga.