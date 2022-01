LOCALES À TOUBA / Sokhna Mame Khary Mbacké soutient Bby à hauteur de 05 millions de francs CFA.

Dans la perspective d’aider la coalition Benno Bokk Yakaar à gagner les élections locales et occuper le futur Conseil départemental, Sokhna Mame Khary Mbacké vient de dégainer une somme de 5 millions remis à la tête de liste Matar Diop et à ses collaborateurs.



Un geste hautement salué par les bénéficiaires qui expliquent que l’argent sera investi dans les activités de zone pour un meilleur déroulement de la campagne électorale.



Sokhna Mame Khary Mbacké dit justifier ce soutien financier qu’elle répète lors de toutes les élections en faveur de la coalition présidentielle par l’amour que le Chef de l’Etat voue au Khalife Général des Mourides et pour les relations excellentes qu’elle entretient avec lui.



Interpellée sur la liste de la commune, en bonne disciple, elle dira saluer toutes les décisions du patriarche de Darou Miname...