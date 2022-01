LOCALES À TOUBA - Sokhna Daba Macky mobilise et invite les femmes à ne pas toucher aux bulletins blancs.

Choisie pour sonner la mobilisation chez les femmes à Touba et les aider à bien pratiquer l’opération de vote, Sokhna Daba Touré alias Daba Macky, a effectué des tournées et organisé un meeting dans la cité.

Devant ses militantes, elle a simulé le vote et demandé aux populations à surtout éviter les bulletins blancs qui, selon elle, ne conforteraient pas, par leur grand nombre, les choix du Khalife par rapport au futur Conseil municipal de Touba. Elle et ses collaborateurs dénonceront la communication sur l’homosexualité que l’opposition a tenté de mettre en exergue imputant des objectifs malsains à la coalition Benno Bokk Yaakar et à leur leader le Président Macky Sall...





