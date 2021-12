LOCALES À TOUBA / « Nous n’avons que 02 objectifs : combattre BBY et sanctionner nos députés insulteurs » (Moustapha Diouf Lambaye et And Servir Touba)

President du mouvement « Reecu » (Regrets) et membre fondateur de « And Servir Touba », Moustapha Diouf Lambaye, qui a pris part à la cérémonie de lancement du mouvement, confie être revenu au bercail pour combattre la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar et pour convaincre les populations de la nécessité qu’il y a de sanctionner les députés de l’opposition issus de Touba.



« Je ne compte ménager aucun effort dans ce combat. Nous allons déterrer les forces vives du département endormies par cette politique de parachutages pour sonner le glas. Nous ne nous en cachons pas. Notre but essentiel est de faire perdre la liste de la coalition présidentielle dans le département et dans la commune de Mbacké. Le Président a imposé des têtes de liste inconnues et impopulaires. Nous agirons de sorte que leurs listes ne sortent pas dans le peloton de tête. Leurs listes ne seront même pas classées troisième. Nous nous sommes cotisés et nous allons supporter nous-mêmes nos frais. Partout où ils passeront, nous passerons et allons défaire toutes leurs entreprises. »



Serigne Moustapha Diouf Lambaye de se désoler aussi du comportement des députés de l’opposition issus de Touba qui, selon lui, ont déshonoré la cité. « Beaucoup de gens pensent que Touba ne regorge que d’analphabètes. Alors que c’est faux. Mais tout ceci est de notre faute. C’est nous qui prenons les plus impolis, les plus médiocres, les pires dealers et les moins intelligents pour en faire des leaders, des députés. Les résultats c’est qu’ils se contenteront de résumer leur séjour à l’Assemblée Nationale en insultes et déclarations ridicules. » Devant une grande assistance, Diouf Lambaye invitera tous les jeunes à venir se joindre à eux.



« And Servir Touba » est ainsi née. Le mouvement se donne ainsi comme feuille de route, d’aller écouter les différents candidats (sauf ceux de Benno Bokk Yakaar) pour scruter de près leurs programmes afin d’aider, disent les promoteurs, les populations à opérer les meilleurs choix...