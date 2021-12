LOCALES À TOUBA - Makhtar Diop déroule un porte-à-porte et préfère ne prêter aucune attention à l’agenda de l’adversaire.

En perspective des élections locales, la tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké privilégie dans la première phase de sa feuille de route, une série de porte-à-porte dans les quartiers périphériques de Touba. Makhtar Diop a, en effet, dépêché un collège de jeunes Républicains à Sam Buqatul Mubarak rencontrer les populations et leur expliquer l’importance du Conseil départemental et justifier la pertinence du choix porté sur leur candidat.

Ils bénéficieront du soutien du chef de village Serigne Saliou Dieng et de plusieurs autres délégués de l’agglomération. Makhtar Diop dira n’accorder aucune sorte d’importance à l’opposition qui, dit-il, s’est mue subtilement en association pour le combattre au nom des populations qui, espère-t-il, mettront à nu leur manège...