LOCALES À TOUBA - MBACKÉ : Cheikh Abdou Bali précise : « 80% de l’électorat se trouve dans la cité et il y a un travail à achever… D’abord de bonnes investitures »

Absolument gagner les prochaines élections locales dans le département de Mbacké, c’est ce qui semble être le mot d’ordre chez la coalition Benno Bokk Yakaar, désormais renforcée par le Rewmi d’Idrissa Seck. Pour Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, il y a certes un grand boulot qui a été abattu depuis, mais il n’en demeure pas moins qu’il reste encore du chemin à faire. En termes clairs, il dira à Dakaractu - Touba qu’ « il y a du travail à achever » . Rencontré au magal de Darou Marnane, le leader politique se voudra clair.



En effet, interrogé à sa sortie sur les élections locales, Cheikh Abdoul Lahad affichera toute sa confiance pour une victoire dans toutes les mairies. Par rapport au département, il fera remarquer que 80% de l’électorat se trouve à Touba. « Même si on gagne toutes les communes à plus 70% et qu’on perd Touba, on ne gagne pas le département. » Il poursuit pour que nul n’en ignore. « C’est pour cela qu’il ne faut pas se tromper de cible et faire de bonnes investitures en tenant compte des réalités locales. »



Interpelé sur les rumeurs qui le donneraient partant pour briguer le suffrage des populations dans la perspective de diriger le Conseil départemental, le chef religieux préférera privilégier la discipline de parti. « Je suis à la disposition et à l’écoute du Président de la République. Il sait que mon soutien ne lui fera jamais défaut en toutes circonstances et quelle que soit la situation. Je ne suis pas pour les déclarations intempestives de candidature qui tentent de mettre la pression sur l’autorité. Ce qui importe c’est l’unité et l’ouverture à toute force qui souhaite soutenir la politique du Président ».



Le ministre-conseiller Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma était à Darou Marnane pour les besoins du magal. Il était à la tête d’une forte délégation composée entre autres personnalités de Serigne Mame Mbaye Niang, l’honorable Mor Gaye, des représentants de l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, Binetou Diop et Cheikh Mbaye, de Mme Mbacké de Cedaf, Mariama Ndiaye, Sokhna Ndioba Mbacké, Mame Thioro Diouf, Bassirou Diagne, Sémou Thioune, Diène Guèye alias Général, Aziz Loum, Bathie Sogue, des jeunes de la Cojer et du Meer et de beaucoup de jeunes marabouts.



Il faut signaler que cette délégation a eu droit à un entretien avec les autorités religieuses de Darou Marnane et surtout récolté les remerciements de Serigne Mbacké Daba Sarr qui, par le biais de son porte-parole, Serigne Abô et de son frère Serigne Djily Mbacké, a salué le Président de la République non sans véhiculer quelques doléances pour leur localité.