LOCALES À TOUBA / Abdoulaye Niane de Disso Ak Xarnubi reçu par l’un des plus célèbres Imams de la cité… Sérieux prétendant !

Après une campagne tambour battant ponctuée de porte-à-porte, de grands rassemblements, de caravanes et de raids solitaires, la coalition Disso Ak Xarnubi a aussi réalisé des prouesses politiques en faisant parler des chefs religieux dont Serigne Fallou Mbacké Dioumada.



Cet imam de Darou Khadim, sans doute le plus célèbre de tous ses pairs au niveau de Touba, a en effet, accueilli la délégation du Dr Abdoulaye Niane, tête de liste et assuré de son soutien et de ses prières.



Ce fait politique est assez significatif dans la mesure où le chef religieux demeure incontestablement l’un des prédicateurs les plus suivis à Touba à raison de ses sermons hautement attendus. Abdoulaye Niane a aussi été reçu par Serigne Mbacké Daba Sarr de Darou Marnane.



Le candidat, considéré comme un prétendant sérieux au Conseil départemental, profite aussi de la collaboration de jeunes leaders très influents de la trempe de Serigne Moustapha Diouf Lambaye, Bathie Sogue, Moustapha Mésséré etc… Son combat sera de museler le candidat de BBY Makhtar Diop, ceux de Yewwi Askan Wi, Serigne Fallou Mbacké, du Wallu Cheikh Mbacké Dolly et de Bokk Gis - Gis Abdou Mbacké Dolly.



Élections à suivre …