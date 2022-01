LOCALES À NABADJI - Les images de la forte mobilisation de Abdoulaye Sy, Dage du ministère de la justice

Forte mobilisation de Abdoulaye Sy à Nabadji, plus précisément à Tiguéré dans le département de Matam, en perspective des élections locales. Le Dage du ministère de la justice a en effet, déroulé un méga- meeting riche en couleurs dans la commune d’origine du Président Macky Sall. Son objectif, dira-t-il, est non seulement de renforcer Abdoulaye Saly Sall, mais surtout permettre à la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau local, d’enregistrer une victoire d’exception et historique à tous points de vue. Pour l’occasion, la délégation officielle aura droit à un bain de foule exceptionnel avant que celle-ci ne s’ébranle dans des visites de proximité dans les autres villages de l’agglomération. Abdoulaye Sy, a qui d’aucuns collent le sobriquet de « Baayfall du President Sall », compte maintenir la cadence jusqu’au soir du 23 janvier 2022.