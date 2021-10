LOCALES À MBACKÉ / Néné Ndiaye (Hcct) : « J’ai décidé de rester dans les rangs et de soutenir les choix du Président Sall! »

Alors que plusieurs associations de femmes avaient soutenu sa candidature à la candidature pour le compte de Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Mbacké, Madame Mbaye Néné Ndiaye a, malgré le choix porté sur d’autres leaders, décidé de rester dans les rangs et de travailler à la victoire du Président Macky Sall.



C’est ainsi qu’elle l'a dit au téléphone de Dakaractu- Touba au moment où une liste parallèle est annoncée. « J’ai clairement martelé à mes militantes et militants que je ne combattrai jamais une tête de liste proposée par le Président de la République. Je dois au Chef de l’État fidélité pour m’avoir choisie parmi 16 millions de Sénégalais et nommée Haute Conseillère des Collectivités Territoriales ».



La responsable politique invitera à un rappel des troupes et à une jonction des forces en présence pour le succès de la future liste. « J’ai demandé à tous ceux qui sont avec moi dans la politique, à tous mes parents et employés, à ceux qui ont donné mon nom à leurs filles, de se mobiliser et je m’engage à mettre les moyens dont je dispose pour une victoire finale... »