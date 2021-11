LOCALES À MBACKÉ / Le PLD d’Oumar Sarr va soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar.

Après leur décision in-extremis de renoncer à déposer leurs listes pour compétir au niveau communal et départemental, le PLD a officiellement pris l’engagement de soutenir les listes de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Profitant d’une conférence de presse déroulée cette fin de semaine, le coordinateur départemental a, en effet, clairement déclaré leur volonté d’arracher le Conseil départemental de Mbacké des mains de Serigne Fallou Mbacké au profit du Républicain Makhtar Diop.



Modou Birame Diop de se vouloir précis. « Nous allons travailler à soutenir toutes les listes déposées dans les 16 communes du département et celle déposée au niveau départemental pour le Conseil départemental. Nous avons demandé à tous nos militants de voter pour le Hcct Makhtar Diop qui a rendez-vous avec l’histoire. Ce soutien traduit aussi l’engagement de notre leader Oumar Sarr à accompagner le Président Macky Sall avec qui il a signé un contrat de confiance pour développer le Sénégal ».



En réponse à la présence politique de la coalition Yewwi Askan Wi, Modou Birane Diop dira que le peuple Sénégalais est suffisamment épanoui et suffisamment libre pour savoir choisir librement ses dirigeants et que toute velléité de provoquer des insurrections s’avérera vaine...