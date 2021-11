LOCALES À MBACKÉ / Le Collectif Taxawu Transport Touba et Mbacké vire vers l’Alliance Bokk Gis-Gis.

Un soutien de taille au profit de l’Alliance Bokk Gis-Gis en perspective des élections locales dans le département et dans la commune de Mbacké ! En effet, le Collectif Taxawu Transport qui regroupe plusieurs structures, a définitivement chois son camp. Il s’agit de l’Alliance Bokk Gis-Gis.



Pape Seck qui en est le coordinateur, estime que le secteur n’a jusque-là reçu de promesses et d’engagements que de la part du maire sortant Abdou Mbacké Ndao et du député Abdou Bara Dolly.



Le transporteurs faisaient face à la presse. Une rencontre à laquelle ont pris part les deux leaders politiques. Le maire Abdou Mbacké Ndao insistera sur l’importance de ce secteur dans le développement de la localité. « Le transport est un secteur capital dans l’économie de notre agglomération. Rien que le magal, grâce au transport 5 millions de personnes sont amenées dans la cité religieuse. C’est la raison pour laquelle dans nos collectivités, nous avons prévu d’accorder à ce secteur une place prépondérante ».



Des propos renchéris par le député qui a évoqué la crise que vit le secteur du transport qu’il impute au régime Sall...