LOCALES À MBACKÉ - Gallo Bâ au marché central : « Le maire sortant n’a été que l’ombre de lui-même durant tout son mandat, et c’est dommage ! »

Après une tournée auprès des chefs religieux de l’agglomération, Gallo Bâ, candidat de la coalition présidentielle, s’est rendu mardi au niveau du marché central de Mbacké où il a rencontré les commerçants. Un moment fort important qui lui a permis de recueillir les doléances des occupants et de s’engager à trouver solutions à celles-ci.



Gallo Ba de s’étonner de ce visage assez rétrograde que présente le marché malgré les investissements de l’État.



« L'État a investi dans le marché et bizarrement c’est comme si ce n’était pas le cas. Mais que voulez-vous, quand on a un maire qui refuse de faire son bilan ? Je suis désolé de le dire, mais à Mbacké, il n’y a qu’un candidat. Dieu a fait que j’ai été maire avant l’heure et ne soyez pas étonnés d’entendre certaines populations me demander de faire un bilan. C’est parce qu’elles n’attendent rien du maire sortant. Cela veut dire que celui-ci n’a été que l’ombre de lui-même durant tout son mandat. »



Dans sa réponse, Modou Diop Dia, au nom de ses collaborateurs, dira soutenir la candidature de son hôte et travailler dans le sens de lui donner la victoire au soir du 23 janvier...