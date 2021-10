LOCALES À MBACKÉ / « Essayer le leadership féminin pour changer le visage de la commune » (Des femmes de Bby)

Néné Ndiaye plus connue sous l'appellation de Madame Mbaye est candidate. Des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar ont, en effet, convenu de porter sa candidature au terme d’une rencontre à laquelle a pris part une foule énorme.



Visiblement lassées de souffrir le leadership masculin, ces dames ont ainsi provoqué une réunion à laquelle, bizarrement, le maire sortant a pris part. Dans son discours, la haute conseillère des Collectivités Territoriales se réjouira de la confiance portée sur sa personne, avant d'accepter la proposition et de défier son hôte présent parmi les invités.



« Je remercie le maire Abdou Mbacké Ndao ici présent. Nul n’ignore que je fais partie de l’équipe municipale. Par conséquent, je suis comptable de son bilan. Et tout le monde sait que son bilan est bon. Il est bon et riche de 04 postes de santé, de la réfection du marché, de la construction de routes goudronnées, de la réfection de la maternité, de la mise en place d’un bloc opératoire, de l’installation de lampadaires, de l’extension du réseau hydraulique etc… »



Toutefois, Madame Mbaye n'a pas manqué de manifester sa volonté de le dégager de son fauteuil. « En effet, j’ai décidé d’accepter cette proposition des femmes parce que j'estime être en mesure de réaliser un bilan aussi bon voire meilleur. Par conséquent, Mr le maire sachez que les femmes ont choisi de faire de moi le futur maire de Mbacké et je compte y aller si jamais le Président confirmait cette candidature. ». Elle ne manquera pas de rappeler que les jeunes de Mbacké attendent de réceptionner leur espace jeune, Keur stade etc…