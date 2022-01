LOCALES À MBACKÉ / Candidat à la mairie, Gallo Bâ prend 40 engagements répartis à travers 8 grands axes.

De tous les 13 candidats partis pour briguer les suffrages des populations de la commune de Mbacké, il aura été le premier à dévoiler son programme à la presse alors que la campagne électorale a démarré depuis 05 jours. Gallo Bâ, pour ne pas le nommer, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar traduit sa vision à travers 08 axes jalonnés de 40 engagements.



Face à la presse, le Dg de Sogip Sa dira avoir comme ambition de faire de la commune de Mbacké, l’une « des villes les plus rayonnantes de notre pays. » L’axe 1 promet une gouvernance locale participative et inclusive, l’axe 2 cherchera à garantir un accès à la santé au moindre coût à tous. Quant à l’axe 3, il s’agira de travailler dans le sens d’octroyer aux administrés une éducation de qualité, au moment où l’axe 4 parle de moderniser l'artisanat, l'agriculture, l'élevage et l'hydraulique.



L’axe 5 fait état de voies à emprunter pour mener une vraie politique de jeunesse, sport, culture et loisirs. L’axe 6 visera à rendre possible la mise en place d’ infrastructures, d’équipements et un transport de qualité. Les axes 7 et 8 parlent de soutien à apporter aux femmes et de faire de Mbacké une ville propre et sécurisée. Ces axes susmentionnés sont détaillés en 40 points dont : le fait d’assurer aux couches vulnérables les soins médicaux avec la mise en selle effective de la couverture maladie universelle, l’inscription des daara au cœurs des priorités, l’éradication des abris provisoires au niveau des écoles, numérisation l’état civil et rendre accessible la délivrance des documents...