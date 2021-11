LOCALES À DIOURBEL / Pape Modou Fall « arrache » la tête de liste proportionnelle de « Wallu Sénégal » et met le maire sortant dans une position inconfortable.

Une véritable secousse dans les rangs de « Wallu Sénégal » dirigé à Diourbel par le maire sortant. Malick Fall devra aller aux élections locales sans sa tête de liste municipale proportionnelle. En effet, ce dernier lui a été arraché des mains par Pape Modou Fall. Le Directeur de l’Emploi, qui porte sur ses épaules la candidature du ministre Dame Diop, a réussi ainsi un coup de génie.



Malo Bâ, qui est par ailleurs un célèbre responsable politique du PDS, a officiellement décidé de renoncer à sa candidature pour soutenir et faire voter pour la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar qu’il rejoint désormais.



Malo Bâ a fait la révélation à l’occasion d’un point de presse tenu chez lui au quartier Keur Serigne Mbaye Sarr de Diourbel ce jeudi. « La raison de ce point de presse, c'est qu'en tant que responsable politique du PDS, conseiller municipal à la mairie de Diourbel, tête de liste proportionnelle de la coalition Wallu Sénégal, j'ai décidé de quitter cette coalition pour cheminer avec le Directeur de l'Emploi Pape Modou Fall pour qu'au soir du 23 janvier 2022 on porte le ministre Dame Diop à la tête de la municipalité de Diourbel. Et j'en profite pour dire solennellement aux Diourbellois que Dame Diop est une chance énorme pour sortir Diourbel de l'ornière. Il est le meilleur profil pour parachever l'ambitieux programme du président Macky Sall pour la ville de Diourbel », dira-t-il notamment.



Malo Ba précisera avoir pris langue avec tous ses camarades, militants et sympathisants avant de prendre sa décision et surtout avoir réussi à les convaincre de démissionner avec lui. Il dira ne nourrit qu’un objectif : « battre Malick Fall le maire sortant et tous les autres candidats et élire Dame Diop à la tête de la municipalité de Diourbel.



Autre information de taille : le Second sur la liste proportionnelle départementale, Mouhamadou Mamour Ba et plusieurs autres investis de la coalition Wallu Senegal ont démissionné pour rejoindre la coalition BBY.



Affaire à suivre…