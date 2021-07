LOCALES À DIOURBEL / Le DG du CROUS reçoit la bénédiction des populations de Keur Cheikh et maintient sa candidature pour les joutes à venir

La "guerre de Diourbel" aura bien lieu, si l'on en croit la dynamique que les choses suivent. Le DG du CROUS semble en effet bien déterminé à aller jusqu'au bout de son ambition, celle d'occuper le fauteuil de maire de Diourbel, dès après les élections locales.Après les populations de son quartier sur la route de Touba, c'était hier au tour des populations du quartier Keur Cheikh Ibrahima Fall de lui faire part de leur bénédiction.En effet, c'est à travers un méga-meeting que le mouvement "And Doolèl Moustapha Guèye Keur Cheikh" a investi très clairement le DG du CROUS de Bambey comme candidat unique de la coalition BBY pour les prochaines élections locales.En plus de revendiquer la légitimité de cette candidature, le mouvement estime que leur leader est le seul en mesure de "convenablement" diriger la liste de Benno Book Yakaar de Diourbel, "compte-tenu de sa côte de popularité".Dans son discours, Moustapha Guèye invitera l'ensemble de ses militants et sympathisants à s'inscrire dans cette dynamique d'animation et d'occupation du terrain jusqu'à la victoire finale. C'est avec un appel pressant lancé à l'endroit de tous les leaders à l'unité et à la concorde qu'il bouclera son discours non sans inviter ses troupes à maintenir la cadence.Les militants et sympathisants sont donc incités à rester debout et à se concentrer sur l'essentiel pour assurer une victoire de la coalition de Benno Book Yakaar au soir des élections...