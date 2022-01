LOCALES 2022 / Sicap-Liberté : Zahra Iyane Thiam recadre le débat sur la polémique autour du marché Baraka

À l’occasion de sa visite au marché Baraka situé à Liberté 6 extension, ce jeudi, Zahra Iyane Thiam, après avoir fait le tour de quelques cantines et étalages pour distribuer son programme et discuter avec les commerçants, elle a aussi saisi l’occasion pour revenir sur les rumeurs persistantes d'une élimination du marché.



« Vous m’avez demandé la fois passée si j’envisageais de détruire le marché une fois élue à la tête de la mairie. Et que ce sont des personnes qui sont venues ici au marché pour vous dire cela. Aujourd’hui je vous le répète, je n’ai jamais dit une telle chose. » Néanmoins, elle promet aux commerçants qu’elle ambitionne au contraire de restructurer et de réhabiliter le marché pour qu’il soit plus accessible et plus adapté au profit de tous.