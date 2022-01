LOCALES 2022 / Sicap-Liberté : Les retraités réitèrent leur confiance et confient leurs attentes à Zahra Iyane Thiam.

Toujours dans le cadre des visites de proximité, à travers des porte-à-porte pour mieux s’enquérir des préoccupations de la population de la commune de Sicap-Liberté, Zahra Iyane Thiam, candidate BBY à la mairie, a tendu une oreille attentive au troisième âge.



Ces derniers, par le biais du doyen Phata Sy, un ancien policier et responsable des retraités de la localité, qui après avoir accueilli chez lui la candidate, a profité de l’occasion pour lui réitérer leur soutien.



« Zahra Iyane Thiam est le meilleur profil pour pouvoir diriger les Sicap. Nous avons lu et étudié son programme et comparé aux autres, il est complet et prend en compte parfaitement nos besoins. »



Le sage de renchérir qu’une fois élue à la tête de la commune, ils attendent qu’elle mette à exécution en premier le point qui aborde l’assistance des jeunes pour que ces derniers aient des resources leur permettant de renforcer les parents qui les ont pris sous leurs ailes depuis leur trndre enfance jusqu’à présent. Ainsi, ils pourront assurer la relève et les soulager un peu.



« C’est de plus en plus difficile de trouver un travail maintenant et nos enfants sont confrontés à ces mêmes problèmes. Nous les parents, essayons jusque maintenant de les soutenir et de les prendre en charge. Cependant l’âge ne nous le permet plus, il faut leur trouver du travail pour bien assurer le relève. C’est pourquoi je vous demande vivement de prendre en compte l’avenir de la jeunesse des Sicap-Liberté, une fois que vous serez élue maire ».



Doléances biens entendues par la candidate. Zahra Iyane Thiam d’affirmer qu’elle en a fait son combat...