LIVERPOOL / Sadio Mané explique son coup de gueule contre Salah

Furieux d’avoir été oublié par son coéquipier Salah, l’image de Sadio Mané très en colère lors du match de Liverpool contre Burnley (3-0) dans le cadre de la quatrième journée de Premier League avait fait le tour du web. Le Sénégalais est revenu sur son comportement en conférence de presse hier matin en prévision de la deuxième journée de la ligue des champions. Selon le vice-champion d’Afrique, il était «un peu frustré ». Sadio a également avoué qu’il a eu une discussion avec le pharaon et que tout va bien entre les deux. «Des choses peuvent arriver dans le football. J’étais un peu frustré (à Burnley) parce que c’est du foot et qu’on veut toujours marquer plus de buts. Vous pouvez voir Manchester City gagner 8-0, 7-0, 7-0, 6-0. Pour l’équipe, j’ai pensé qu’il était très important pour nous de marquer autant de buts que possible. Mais il ne m’a pas vu et ça peut arriver. J’étais un peu frustré, mais nous sommes devenus très, très bons amis. Tout est oublié, c’est derrière nous maintenant...»