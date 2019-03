[LIVE /LUTTE] : Suivez en direct sur DakaractuTV le combat Papa Boy Djinné/Papa Yade

Papa Boy Djinné de l'écurie Walo défie ce dimanche, au Stadium Iba Mar Diop, Papa Yade, de l'écurie Songane Guèye, lors d'un Gala de lutte organisé par "Djibson Production". Le combat est à suivre en direct sur la chaîne numérique de DakaractuTV.



Pour son premier grand combat, l'objectif pour le mari de la danseuse Ndèye Guèye est clair : décrocher un quatrième succès et défier les lourds. En cinq combats spéciaux, Papa Boy Djinné a eu 3 victoires et 2 défaites. Son adversaire n'a toujours pas connu la défaite avec six succès en autant de combats...