LITIGE FONCIER / Taïf et Colobane à couteaux tirés autour du site latéritique de Danki.

À la tête d'un groupe de personnes au nombre non-négligeable, le maire de Taïf s'est ainsi matinalement rendu, ce mercredi, sur ledit site pour faire une déclaration forte et en revendiquer mordicus la propriété. Pour Mbaye Tine, « le site est une partie intégrante du patrimoine foncier de sa commune ".







Il affirme qu'il appartient intégralement à la commune de Taïf, non sans rappeler avoir saisi l'agence nationale de l’aménagement du territoire,( ANAT) le gouverneur de Diourbel, service des mines de Diourbel et le préfet. Il martelera qu'une geolocalisation du site suffira pour attester la véracité de ses propos. D'ailleurs, précise-t-il, une étude faite par l’ARD de Diourbel a déjà tranché la question.







" Tous les villages qui entourent le site font partie de la commune de Taïf. Nous avons constaté ces derniers temps que les entreprises sur place, sont en train de brader nos ressources avec la complicité du service des mines de Fatick et la commune sœur de Colobane. À partir d’aujourd’hui, nous sommes là pour accompagner des chefs de villages, des jeunes et des femmes et pour réclamer notre patrimoine foncier et nous allons bloquer les travaux. Nous serons là tous les jours jusqu'à ce que l'État nous rétribue notre patrimoine foncier", affirme le maire. Affaire à suivre...