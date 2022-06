LISTES DE BBY - La Jeunesse socialiste de Diourbel condamne la 40ème place attribuée à Mame Bounama Sall, leur secrétaire national, sur la liste nationale.

Cette sortie de Saliou Dieng aura été l’une des premières grognes enregistrées après la publication des listes de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la région de Diourbel.



Le secrétaire général régional, dont les propos sont confortés par la Présidente nationale des jeunesses féminines, Magatte Seck, a tenu à manifester toute son indignation suite à la publication de la liste nationale qui voit le secrétaire national des jeunesses socialistes patauger à la 40ème position.



Pour Saliou Dieng, rien ne justifie cette position rétrograde par rapport aux positions prioritaires accordées aux représentants des autres structures du parti.



« L’honorable député Mame Bounama Sall qui était à la 19ème lors des dernières législatives, a été relégué à la 40ème. En plus d’être un manque de respect caractérisé, c’est surtout une ingérence du Président Macky Sall dans le fonctionnement et dans la gestion interne du Ps et du MNJS. Les modes de responsabilisation dans le PS répondent strictement à des principes en vigueur depuis Senghor. Et ils ont toujours été respectés sous Diouf et Ousmane Tanor Dieng ».



Saliou Dieng d’ajouter que cette position à la limite humiliante ne se justifie pas, d’autant plus, que « rien ne peut être imputé à Mame Bounama Sall. »



« Le camarade et responsable national est un jeune parlementaire exemplaire, compétent et courageux. Nous lui manifestons toute notre solidarité et lui renouvelons notre engagement militant! » Affaire à suivre…