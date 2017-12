LIGUE DES CHAMPIONS : ​Le but de Sadio Mané contre Spartak Moscou élu plus beau but de la 6e journée

Auteur du 4e but de son équipe, Sadio Mané a inscrit un but jugé plus beau de la 6e journée. Ce but est aujourd’hui désigné plus beau but de la 6e journée suite à un sondage réalisé par le site de l’UEFA. Mané (Liverpool31,3%), était en lice avec Cristiano Ronaldo (Real Madrid31,1%), Bernard (Shakhtar 14%), heung Min (Tottenham 12%), Federico (Juventus 5%).