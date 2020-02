LIGUE DE DIOURBEL / Les détracteurs de Mame Abdoulaye Fall rappelés à l'ordre

Après la virulente sortie de Moussa Diaw Dieng et suite s’attaquant à Mame Abdoulaye Fall, le président de la ligue régionale de football de Diourbel, la riposte n’a pas tardé à faire feu de tout bois. De Diourbel à Mbacké, en passant par Bambey, les répliques ont été frontales. Omar Ndiaye Angloma, Bathie Sogue, Kor Faye etc... ont tous martelé que n'eût-été l'implication du Payeur Général du trésor dans le football régional et ce choix porté sur lui pour diriger la ligue, les remords auraient été grands aujourd'hui. Plébiscité et hautement distingué à travers ses actions appréciables, Abdoulaye Fall était l'homme tout désigné, selon ces acteurs sportifs, pour sauver la situation...