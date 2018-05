LIGUE 1- Avant dernier: Le Coach de Guédiawaye FC garde toujours espoir

" L'équipe progresse match après match. À Ziguinchor comme contre le Ndiambour, c'était pareil. Alors la cause n'est jamais entendue, car mathématiquement ce n'est pas impossible. Je pense qu'aujourd'hui, le match s'est joué sur des détails", a fait savoir Malick Diop.



Interrogé sur sa défaite face à la Sonacos( 2-1), le coach a répondu sans détour : " Dans les résultats, on n'est pas chanceux. Aujourd'hui, le point du nul était au moins mérité, on prend un penalty à quatre minutes de la fin, c'est vraiment dommage. Mais on était venu pour changer un peu les choses et je pense que dans ce sens là, on a réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire il y a un projet de jeu qui est clair et une philosophie qui est mise en place. "